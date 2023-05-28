Происшествия 28 мая 2023, 04:56 Атаку беспилотников на Ильский НПЗ отразили в Краснодарском крае Оперативный штаб Краснодарского края: атаку беспилотников на Ильский НПЗ отразили РИА «Новости»

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Несколько беспилотников предприняли попытку атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщили о оперативном штабе региона в Telegram-канале. Все дроны нейтрализовали. Пострадавших при происшествии нет.

Несколько неустановленных беспилотников, как указано в сообщении краевого оперштаба, попытались приблизиться к территории Ильского НПЗ около 02:00 по московскому времени в Северском районе.

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«Все они (беспилотники — прим. ред.) были нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет», — сообщили в оперштабе.

В начале мая на Ильском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотников. На заводе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Сотрудники экстренных служб потушили пламя, при происшествии никто не пострадал. Позже на заводе начался другой пожар, который тоже оперативно потушили. Представители МЧС добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.