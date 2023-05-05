05 мая 2023, 09:24
Нефтеперерабатывающий завод на Кубани вновь атаковал беспилотник
БПЛА вновь атаковал НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае
Беспилотник опять атаковал нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Беспилотник атаковал территорию Ильского НПЗ», — заявил собеседник агентства.
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После этого на заводе начался пожар, пламя охватило 60 квадратных метров. Огонь оперативно смогли потушить. Представители МЧС добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.
По данным Telegram-канала Shot, все произошло около 08:40 5 мая. Издание уточнило, что в бетоне образовалась дыра. Сейчас специалисты разбирают завалы на месте ЧП.
БПЛА уже атаковал НПЗ «Ильский» в ночь на 4 мая. Тогда там загорелся один из резервуаров для хранения топлива. Пожар в итоге локализовали на площади в 400 «квадратов». Губернатор Краснодарского края Венеамин Кондратьев подчеркнул, что обошлось без пострадавших.
Беспилотники
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