Происшествия 04 мая 2023, 03:34 Резервуар Ильинского НПЗ загорелся на Кубани после атаки дрона ТАСС: на Кубани горит резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода из-за атаки БПЛА

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Из-за атаки беспилотника в Краснодарском крае загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе», — сообщили в экстренных службах.

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К месту пожара выехали пожарные подразделения. Официальной информации пока не поступало.

Подробности уточняются.

Прошлой ночью, 3 мая, подобное происшествие произошло на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района также на Кубани. Пожару присвоили высший ранг сложности. Открытое горение смогли ликвидировать лишь спустя 17 часов, к 21:00. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания также стал упавший дрон.