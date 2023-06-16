Происшествия 16 июня 2023, 22:55 Атака беспилотника могла послужить причиной пожара на складе с пухом в Курской области Курский губернатор Старовойт: причиной пожара на складе пуха могла стать атака БПЛА Telegram

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Пожар на складе с пухом компании «Бел-Поль» в Курской области мог произойти в результате атаки беспилотника. Спецслужбы проверят эту версию, написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Склад загорелся в ночь на пятницу, компания «Бель-Поль» является одним из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями, отметил глава региона. Пламя распространилось на две тысячи квадратных метров, пострадавших нет.

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«На место прибыли подразделения пожарной охраны <…> Они ликвидировали открытое горение, в настоящий момент ведется разбор конструкций на месте пожара и ликвидация последствий», — сообщил Старовойт.

Губернатор заявил, что спецслужбы проверят версию с атакой вражеского беспилотника. Старовойт пообещал оказать предприятию помощь и отметил важность проведения экспертизы и оценки ущерба.

Беспилотный летательный аппарат попытался атаковать вышку связи, но задел ее и влетел в административное здание «Бел-Поль» в ночь на пятницу. Огонь перекинулся на соседнее складское здание.