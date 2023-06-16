Происшествия 16 июня 2023, 06:17 Крупный пожар на складе пуха в Курской области локализовали МЧС: пожар на складе пуха в Курской области локализовали, открытый огонь ликвидировали

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Склад пуха загорелся в Курском районе Курской области. Огонь перекинулся на два здания, его локализовали на площади двух тысяч квадратных метров. К утру спасателям удалось ликвидировать открытый огонь, сообщило Главное управление МЧС России по Курской области.

Экстренные службы получили информацию о возгорании в 02:29 и выехали по повышенному рангу. Пожар начался на территории склада пуха в Курском районе, загорелись административное и производственное помещения. К тушению привлекли более 40 человек и 10 единиц техники, а также полицейских, медиков, работников газовой службы и электросетей.

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В 03:36 возгорание локализовали на площади двух тысяч квадратных метров, в 04:39 ликвидировали открытый огонь. По предварительной информации, никто не пострадал. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

«Сил и средств достаточно, ведутся работы по ликвидации», — сказал замначальника управления Александр Мезенцев.

Беспилотник в Курской области пытался атаковать вышку связи, но вместо этого попал в административное здание компании-производителя домашнего текстиля «Белполь», сообщил Telegram-канал Baza. С него огонь перекинулся на склад.