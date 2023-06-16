Важное 16 июня 2023, 09:20 Спецслужбы проверят версию о возможной атаке БПЛА на загоревшийся склад пуха в Курской области Губернатор Старовойт: версию об атаке БПЛА на склад пуха в Курской области проверят Пресс-служба МЧС

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Пожар на складе пуха в Курской области мог произойти из-за нападения украинских беспилотников. Спецслужбы проверят эту версию. Такое заявление сделал глава региона Роман Стартовойт в своем Telegram-канале.

«Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника», — написал он.

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Губернатор уточнил, что прошлой ночью пожар произошел на территории крупнейшего производителя подушек и одеял «Бел-Поль» в Курском районе. Огонь охватил административное здание и склад хранения продукции.

Открытое горение удалось ликвидировать к утру на площади в две тысячи квадратных метров. На месте работали 40 спасателей, 10 единиц техники, а также сотрудники полиции, газовой службы и электросетей, медики.

Старовойт поблагодарил их за слаженную и оперативную работу. В результате случившегося никто не пострадал, все причины и обстоятельства ЧП сейчас выясняются.