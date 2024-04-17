Происшествия 17 апреля 2024, 13:02 Атака баллистическими ракетами на Крым длилась около часа — СМИ Baza: военный аэродром в Джанкое атаковали баллистическими ракетами РИА «Новости»

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Военный аэродром на севере Крыма атаковали несколькими баллистическими ракетами. Удары наносили в течение часа, после чего начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Громкие звуки раздались в районе Джанкоя 17 апреля около 03:40. Вооруженные силы Украины, по информации журналистов, в течение часа выпустили семь-восемь баллистических ракет. Сработала система ПВО. После обстрела в районе военного аэродрома начался пожар.

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Власти не комментировали сообщения о предполагаемом ракетном ударе. Минтранс Крыма объявил о временной приостановке работы Керченской паромной переправы и закрытии проезда автомобилей на участке от Джанкоя до села Победное.

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