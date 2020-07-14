14 июля 2020, 05:00
Артиста балета убило молнией в Якутии
В Чурапчинском улусе Якутии от удара молнии погиб артист балета Василий Кириллин. Об этом изданию SakhaLife сообщила бывший главный балетмейстер республиканского театра оперы и балета Мария Сайдыкулова.
«Да, к сожалению это правда. Мне сказала его невеста. Простите, я плачу», — сказала Сайдыкулова.
По ее словам, артиста «не успели довезти до больницы». Его похоронят в родном Таттинском улусе.
Издание «Вечерняя Москва» перепечатало эту новость, проиллюстрировав ее фотографией якутского блогера Василия Кириллина.
Блогер заверил, что у него «все хорошо», а также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее в Якутии из-за грозы произошел обрыв проводов. Током убило стадо коров, люди не пострадали.
В июне в московском парке «Коломенское» от удара молнии пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу.