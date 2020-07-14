Артиста балета убило молнией в Якутии

«Да, к сожалению это правда. Мне сказала его невеста. Простите, я плачу», — сказала Сайдыкулова.

По ее словам, артиста «не успели довезти до больницы». Его похоронят в родном Таттинском улусе.

Издание «Вечерняя Москва» перепечатало эту новость, проиллюстрировав ее фотографией якутского блогера Василия Кириллина.

Блогер заверил, что у него «все хорошо», а также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в Якутии из-за грозы произошел обрыв проводов. Током убило стадо коров, люди не пострадали.

В июне в московском парке «Коломенское» от удара молнии пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу.