Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»

От удара пострадали 45-летний мужчина и 44-летняя женщина. Обоих госпитализировали.

Пара шла под деревьями и пряталась от дождя под зонтом, рассказала очевидица происшествия. Молния ударила в дерево, после этого мужчина и женщина упали на землю. Другие посетители парка пытались оказать им первую помощь.

Телеканал опубликовал кадры с места ЧП.

Днем 20 июня аномальная жара в Москве принесла сильный ливень с градом, который затопил многие улицы. Порывы ветра достигали 15–20 метров в секунду. Ливень подтопил в Москве отрезок Варшавского шоссе рядом со станцией метро «Южная». Там образовался затор протяженностью 3,5 километра. Автолюбителей попросили менять свой маршрут.

Дождь в Москве закончится только в первой половине ночи.