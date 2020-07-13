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    13 июля 2020, 20:06

    Стадо коров убило током во время грозы в Якутии

    Эля Данилюк

    Сразу два случая гибели коров из-за грозы произошли в Якутии. В общей сложности током убило 16 животных. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
    Стадо коров убило током во время грозы в Якутии

    В обоих случаях причиной гибели стала не молния, а оторвавшийся из-за грозы электропровод. Он упал на землю, рядом с которой паслось стадо.

    «Устаревший электропровод не выдержал шквала и упал на землю, где находились коровы. На данный момент решается вопрос возмещения ущерба путем софинансирования из средств администрации и Мирнинского РЭС», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

    Первый инцидент случился еще 23 июня. Тогда электрическим током убило пять коров. Владельцы местной электростанции заявили, что полностью возместят ущерб хозяевам.

    Минсельхоз подчеркнул, что подобная проблема с обрывом электросетей становится актуальной каждый год, когда наступает лето.

    В этом году дождливая погода с грозами и сильным ветром накрывала Якутию не раз. В ближайшее время опасность порывов ветра остается.

    Ранее фермеры из Волоколамска чуть не лишились 60 коров из‐за пожара.