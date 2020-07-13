Стадо коров убило током во время грозы в Якутии

Сразу два случая гибели коров из-за грозы произошли в Якутии. В общей сложности током убило 16 животных. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

В обоих случаях причиной гибели стала не молния, а оторвавшийся из-за грозы электропровод. Он упал на землю, рядом с которой паслось стадо.

«Устаревший электропровод не выдержал шквала и упал на землю, где находились коровы. На данный момент решается вопрос возмещения ущерба путем софинансирования из средств администрации и Мирнинского РЭС», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

Первый инцидент случился еще 23 июня. Тогда электрическим током убило пять коров. Владельцы местной электростанции заявили, что полностью возместят ущерб хозяевам.

Минсельхоз подчеркнул, что подобная проблема с обрывом электросетей становится актуальной каждый год, когда наступает лето.

В этом году дождливая погода с грозами и сильным ветром накрывала Якутию не раз. В ближайшее время опасность порывов ветра остается.

Ранее фермеры из Волоколамска чуть не лишились 60 коров из‐за пожара.