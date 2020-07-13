Стадо коров убило током во время грозы в Якутии
В обоих случаях причиной гибели стала не молния, а оторвавшийся из-за грозы электропровод. Он упал на землю, рядом с которой паслось стадо.
«Устаревший электропровод не выдержал шквала и упал на землю, где находились коровы. На данный момент решается вопрос возмещения ущерба путем софинансирования из средств администрации и Мирнинского РЭС», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве.
Первый инцидент случился еще 23 июня. Тогда электрическим током убило пять коров. Владельцы местной электростанции заявили, что полностью возместят ущерб хозяевам.
Минсельхоз подчеркнул, что подобная проблема с обрывом электросетей становится актуальной каждый год, когда наступает лето.
В этом году дождливая погода с грозами и сильным ветром накрывала Якутию не раз. В ближайшее время опасность порывов ветра остается.
Ранее фермеры из Волоколамска чуть не лишились 60 коров из‐за пожара.