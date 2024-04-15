Происшествия 15 апреля 2024, 20:25 Арест обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признали законным Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Исломов не смог обжаловать арест Суды общей юрисдикции города Москвы

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Мосгорсуд признал законным арест фигуранта по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» Аминчона Исломова*. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, он вместе со своим братом продал террористам автомобиль, на котором они приехали в концертный зал, а после совершения преступления пытались на нем скрыться.

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Обвиняемый не согласился с решением суда. Однако апелляционную жалобу адвокатов оставили без удовлетворения. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее семерых фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Его жертвами стали 143 человека. В рамках следствия сейчас проходят 11 человек. По данным Следственного комитета, совершившие теракт могли быть связаны с украинскими спецслужбами.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов;