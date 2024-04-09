Криминал 09 апреля 2024, 15:48 Еще семерых фигурантов дела «Крокуса» внесли в перечень террористов Росфинмониторинг внес в перечень террористов еще 7 фигурантов дела «Крокуса» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Еще семерых фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

В перечень ведомства вошли Касимов Алишер Хатамович, Исломов Аминчон Исроилович, Исломов Диловар Исроилович, Исломов Исроил Ибрагимович, Шарипзода Мухаммад Зоир, Лутфуллои Назримад и Юсуфзода Якубджони Давлатхон.

Реклама

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и устроили пожар.

Следственный комитет сообщал, что совершившие теракт могли быть связаны с украинскими спецслужбами. Всего в рамках следствия сейчас проходят 11 человек, они находятся под стражей.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что реальными заказчиками теракта являлись украинские бандеровцы, а соучастниками — главы ведущих западных государств.