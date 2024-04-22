22 апреля 2024, 12:34
Актрису госпитализировали во время спектакля в Приамурье
Актрису Щекину госпитализировали во время спектакля «Ханума» в Амурской области
В Приамурье во время спектакля «Ханума» исполнительницу главной роли актрису Марину Щекину увезли в больницу. Ей резко стало плохо, из-за чего пришлось прервать постановку, сообщила пресс-служба Амурского областного театра драмы.
«Уважаемые зрители! Вчера случилось непредвиденное — во время антракта по состоянию здоровью была госпитализирована заслуженная артистка Амурской области Марина Щекина, исполнительница роли Ханумы. Спектакль пришлось прервать», — написали представители культурного учреждения.
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Пресс-служба принесла извинения за неудобства и поблагодарила врачей, которые быстро оказали помощь и смогли стабилизировать состояние артистки. В театре добавили, что зрители могут обменять билеты на любой спектакль этого или следующего театрального сезона.
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