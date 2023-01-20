20 января 2023, 15:19
Появились кадры с места гибели актера Арсена Суховского
Место гибели актера Арсена Суховского сняли на видео
Молодой актер Арсен Суховский погиб от удара током в трансформаторной будке, которая расположена на строительной площадке. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах можно увидеть вагончики, в которых живут строители, и стоящую неподалеку трансформаторную будку. Что делал на стройке Суховский, пока неизвестно.
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О гибели актера в четверг, 19, января, сообщила его приемная мать, кинопродюсер Натали Медведева. Она отметила, что сейчас в гибели Арсена разбираются следователи. Ей сказали, что молодой человек погиб от удара током, когда залез в трансформаторную будку.
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По словам Медведевой, в последний раз с сыном она разговаривал перед Новым годом. Молодой человек пообещал, что скоро они увидятся, но спустя несколько дней женщина получила извещение о его смерти.
Похороны Арсена Суховского прошли 19 января в Краснодаре. За свою недолгую карьеру он успел сняться в мини-сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом». Его партнерами по съемкам стали Иван Охлобыстин и Ирина Розанова.
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