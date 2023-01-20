Происшествия 20 января 2023, 03:01 Стала известна причина смерти 18-летнего актера Арсена Суховского Кинопродюсер Натали Медведева: актер Арсен Суховский умер после удара током Соцсети

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Начинающий актер Арсен Суховский умер в 18 лет из-за удара током. Об этом сообщила его приемная мать, кинопродюсер Натали Медведева в соцсети.

«Мало информации о его смерти. Знаем только, что залез в трансформаторную будку, и его убило током. Следователи разбираются», — написала она.

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Медведева рассказала, что перед Новым годом сын позвонил ей, чтобы поздравить с наступающим праздником. Во время разговора молодой человек пообещал матери, что скоро приедет. Спустя несколько дней она получила новость о его смерти.

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По словам Медведевой, приемный сын появился в ее семье 14 лет назад. Она назвала его трудным подростком, которого всегда тянуло на приключения. В 10 лет Арсен попал в ДТП и получил тяжелые травмы. Мальчик оказался парализован и год не мог двигаться.

«Ровно через год Бог сделал лично для него чудо — он встал и пошел. Я всегда ему говорила, что Бог сохранил ему жизнь не просто так. Пишу через слезы», — призналась Медведева.

Суховского похоронили 19 января в Краснодаре. Он был начинающим актером: снялся в мини-сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом». В полнометражной картине молодой человек работал вместе с Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой.