Знаменитости 19 января 2023, 22:46 Умер 18-летний актер Арсен Суховский Начинающий актер Арсен Суховский умер в 18 лет Кадр из фильма «Недетский дом»

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Ушел из жизни начинающий актер Арсен Суховский. Ему было 18 лет. О смерти сообщила его приемная мать, генеральный продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева.

«Я всегда старалась уберечь тебя, любила сильнее всех, была, может, где-то чересчур строга, но так хотела, чтобы ты был достойным человеком. Ты им стал», — написала она в соцсети.

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Причину смерти актера она раскрывать не стала. Церемония прощания с Суховским прошла днем в четверг, 19 января.

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Начинающий актер часто делился с подписчиками в соцсетях историями из своей жизни. Он с теплом отзывался о приемной матери и признавался, что в детском доме мечтал обрести свою семью.

«Если бы не она, не знаю, где я сейчас был бы и кем бы стал. Когда она меня забрала, я смог впервые в жизни почувствовать ту любовь, которая дается матерью сыну», — писал Суховский.

Он называл Медведеву самым дорогим человеком в жизни и благодарил за то, что никогда не был без внимания.

За время своей актерской карьеры Суховский успел сняться с Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой. Он сыграл в мини-сериале «Ладога» и полнометражке «Недетский дом».