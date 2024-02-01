Важное 01 февраля 2024, 12:35 Акт расследования крушения Ил-76 составили после расшифровки бортовых самописцев Следствие подготовило акт расследования крушения Ил-76 в Белгородской области Global Look Press

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Специалисты подготовили акт расследования крушения Ил-76 в Белгородской области. Документ они составили после расшифровки бортовых самописцев, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Завершена подготовка акта расследования катастрофы Ил-76», — сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что собранные материалы направили членам комиссии для ознакомления.

Военный транспортник потерпел крушение в небе над Белгородской областью 24 января. Самолет, в котором везли 65 украинских пленных, сбили ВСУ. Все находившиеся на борту люди, в том числе шесть членов экипажа и сопровождавшие борт три офицера, погибли.

Бортмеханик Сергей Житенев перед вылетом отослал жене сообщение, завершив его словами «такая работа».

Президент России Владимир Путин 31 января отмечал, что Ил-76 сбили при помощи американского комплекса Patriot. Он подчеркнул, что это подтвердили результаты экспертизы. Глава государства обратил внимание, что российская сторона настаивает на международном расследовании катастрофы.