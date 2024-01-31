Общество 31 января 2024, 23:38 Стали известны последние слова бортмеханика сбитого Украиной Ил-76 RT: бортмеханик сбитого ВСУ Ил-76 Житинев написал жене перед вылетом в Белгород РИА «Новости»

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Бортмеханик Сергей Житенев, находившийся в рухнувшем в Белгородской области самолете Ил-76, успел отправить супруге сообщение перед вылетом. Об этом сообщил RT, ознакомившись с его перепиской.

«Мы сейчас будет вылетать в Белгород. Такая работа», — написал Житинев.

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Часть фраз на скриншоте замазали, так как это засекреченная информация, которую публиковать нельзя, отметило издание.

По словам супруги погибшего, в авиации он проработал 18 лет, недавно вернулся из Сирии. У Житенева остался ребенок, которому исполнилось всего полгода.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе рассказал, что самолет Ил-76, рухнувший в районе белгородского села Яблоново 24 января, сбили с помощью американской системы Patriot. Он также отметил, что, вероятно, украинские власти этими действиями хотели спровоцировать Россию.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, произошедшая трагедия вызвала опасения, что Украина воспользуется ситуацией, чтобы приостановить на неопределенное время практику обменов военнопленными или вовсе от нее отказаться.