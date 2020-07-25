Аэропорт в Хабаровске эвакуировали после сообщения о «минировании»

«Нам позвонили из полиции и сказали, что им поступило сообщение о минировании терминала внутренних авиалиний. Из здания эвакуированы пассажиры и персонал. На месте работают экстренные службы, полиция», — приводит агентство слова собеседника.

В аэропорту не пояснили, задержатся ли рейсы из-за сообщения о заложенной бомбе.

Это уже третье «минирование» за неделю. Об одном из них неизвестный сообщил во вторник, 21 июля, перед прилетом нового врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Второе сообщение поступило в пятницу, 24 июля. Оба сообщения по результатам проверки оказались ложными.

Дегтярев прибыл в Хабаровск 21 июля. Жители города встретили его плохо: они настаивали на личной встрече с новым руководителями региона и потребовали, чтобы он оставил свой пост. Дегтярев заявил, что никуда уходить не собирается.