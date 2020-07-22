Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
«Те, кто кричит: „Дегтярев, уходи!“… Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. 10 дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр», — заявил новый глава региона во время стрима в Instagram. Он провел прямую трансляцию в соцсети утром 22 июля по пути на работу.
Дегтярев предложил «временно поработать», а следующий год покажет, останется ли он на этом посту или нет. Он попросил людей не вызывать его на разговор криками под окнами краевой администрации, так как это некультурно, и пообещал обязательно встретиться с хабаровчанами.
Во время этого стрима новый руководитель Хабаровского края рассказал, что в своей работе будет ориентироваться на опыт бывших глав региона.
Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку экс-губернатора края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Его арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. После этого российский лидер назначил врио губернатора Михаила Дегтярева, который прилетел в Хабаровск 21 июля. Жители города встретили его плохо и потребовали оставить пост.