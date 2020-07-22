Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Михаил Дегтярев не оставит пост врио губернатора Хабаровского края, несмотря на призывы местных жителей. Он не собирается уходить, потому что «работать надо». Регион жил без руководителя 10 дней.

«Те, кто кричит: „Дегтярев, уходи!“… Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. 10 дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр», — заявил новый глава региона во время стрима в Instagram. Он провел прямую трансляцию в соцсети утром 22 июля по пути на работу.

Дегтярев предложил «временно поработать», а следующий год покажет, останется ли он на этом посту или нет. Он попросил людей не вызывать его на разговор криками под окнами краевой администрации, так как это некультурно, и пообещал обязательно встретиться с хабаровчанами.

Во время этого стрима новый руководитель Хабаровского края рассказал, что в своей работе будет ориентироваться на опыт бывших глав региона.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку экс-губернатора края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Его арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. После этого российский лидер назначил врио губернатора Михаила Дегтярева, который прилетел в Хабаровск 21 июля. Жители города встретили его плохо и потребовали оставить пост.