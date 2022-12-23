Знаменитости 23 декабря 2022, 00:32 Киркоров признался, что сделал пластическую операцию Певец Филипп Киркоров признался, что сделал пластическую операцию у хирурга Хайдарова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певец Филипп Киркоров признался, что в уходе за внешностью ему помогает знаменитый пластический хирург Тимур Хайдаров. Об этом он рассказал на праздновании дня рождения журналистки Алены Жигаловой. Видеозапись с признанием певца опубликовал Telegram-канал Super.ru.

На праздничном мероприятии у Киркорова спросили о самом ярком событии, произошедшем с ним за последнее время. В этот момент он находился рядом с Хайдаровым.

Реклама

«Моя неземная красота, которая этими ручками была создана. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург», — улыбаясь сказал Киркоров.

Реклама

Ранее стало известно, что Киркоров переплатил четыре миллиона рублей из-за ошибки Федеральной налоговой службы. Как оказалось, при подсчете налога на квартиру певца неверно указали кадастровую стоимость жилья. Киркорову пришло извещение с суммой, которая на четыре миллиона превышала положенную. Певец полностью заплатил налоги, а разницу решил вернуть через суд.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с «360» выразил уверенность, что ошибку докажут на первом же слушании.