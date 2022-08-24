Певица Слава поделилась с поклонниками результатами липосакции

Две недели назад певица Слава решилась на популярную среди звезд процедуру — липосакцию. О том, как прошла операция, а также довольна ли результатами сама артистка, написал сайт kp.ru.

В разговоре с журналистами Слава рассказала, что настраивалась на процедуру достаточно долго.

«Мысли на эту тему подкрадывались ко мне давно. Но решилась действовать недавно. Честно: вплоть до дня операции и даже сразу после нее был безумный страх и сомнения — стоит ли?! В результате решилась, спросив совета абсолютно всех из моего окружения, а также настроившись на верный настрой самостоятельно», — рассказала артистка.

Для операции она выбрала известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Он сделал ей небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка.

Артистка призналась, что пошла на операцию только из-за того, что была недовольна своим телом.

«Знаете, последние годы оказались нелегкими в моей жизни: произошло много разочарований в людях, отсюда их прямое влияние на мое эмоциональное состояние. Из-за чего была нескончаемые депрессия и стресс. Этот поток негативных мыслей сопровождался обжорством, алкоголем, ненормированным плотным рабочим графиком с частыми перелетами. Итог не заставил себя ждать: я поняла, что не довольна тем, как выглядит мое тело. <…> Мой организм вообще так перестроился, что, даже ограничивая себя, я не могла скинуть лишние килограммы. Поэтому и решилась на хирургическое вмешательство!» — подытожила певица.