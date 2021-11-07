Адвокат рассказал, какое наказание может грозить участникам конфликта в Новых Ватутинках

Четверо напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках по обвинению в покушении на убийство по предварительному сговору могут получить до 20 лет тюрьмы. Об этом «360» сообщил адвокат Сергей Афанасьев.

Напавшим на отца с ребенком в Новой Москве предъявили обвинение в особо тяжком преступлении — покушении на убийство. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 20 лет, отметил Афанасьев.

«Насколько будет доказан именно умысел в покушении на убийство, будет разбираться следствие, и потом в ходе судебных заседаний. В любом варианте они будут привлечены к уголовной ответственности и будет назначено наказание», — сказал адвокат.

Афанасьев не исключил, что нападавших могут осудить по другой, более мягкой статье.

«Либо это будет по той же самой, которая сейчас вменяется следствием — покушение на убийство, — либо это будет переквалифицировано на что-то более мягкое, например, „Причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений“, или это „Хулиганство“ будет. Квалификацию будут решать после проведения всех следственных действий», — объяснил он.

Нападение было совершено вечером 4 ноября. Изначально возбудили дело о хулиганстве, но по поручению главы СК Александра Бастрыкина обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью.