СК предъявил обвинение в покушении четырем напавшим на мужчину с ребенком в Ватутинках

Четырем напавшим на мужчину с ребенком в Новой Москве предъявили обвинение в покушении на убийство. Следствие ходатайствует об их аресте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

«Четырем задержанным в возрасте от 17 до 19 лет предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего», — сообщила представитель.

В СК по городу ранее сообщили, что в рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. В качестве подозреваемых фигуранты предъявлены потерпевшим для опознания, проведены очные ставки и обыски в их домах. Очевидцев произошедшего допросили в качестве свидетелей.

По данным следствия, вечером компания людей напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был маленький ребенок. Этого человека они и начали избивать. Своими действиями они создали угрозу жизни и здоровью ребенка.

Как стало известно накануне, все четверо задержанных за нападение на мужчину с ребенком являются уроженцами одного из государств Закавказья, сообщил RT.