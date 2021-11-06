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    06 ноября 2021, 11:59

    «Квартиры нужно сдавать осмотрительнее». Жительница Новых Ватутинок назвала основные проблемы района

    Жительница Новых Ватутинок посоветовала сдавать квартиры осмотрительнее, чтобы не было драк

    Анастасия Калинина, Екатерина Андронова

    Жительница Новых Ватутинок Татьяна обратилась в соцсетях к славянам-арендодателям, чтобы те смотрели, кому сдают квартиру. Женщину на пост сподвигла ситуация с нападением на мужчину с ребенком. Но в результате она лишь получила угрозы. Об этом Татьяна рассказала в беседе с «360».

    «Квартиры нужно сдавать осмотрительнее». Жительница Новых Ватутинок назвала основные проблемы района

    «Сейчас все спокойно. Мне очень понравилось, как отреагировали органы МВД: очень быстро и оперативно — молодцы. Вторая часть моего поста была посвящена арендодателям, но из-за этого возмутились люди с соответствующими фамилиями», — рассказала она.

    Эти люди начали обвинять ее в фашизме и экстремизме. Но никто не призывал их уничтожать или депортировать, отметила собеседница.

    «Я не просто так обратилась к славянам, к кому еще, я же тоже славянка. Посыл был такой, что квартиры нужно сдавать осмотрительнее. Люди просто за это деньги получают и никакой ответственности не несут, а мы здесь живем вот так. Раньше мы мирились с этим беспорядками, но сейчас это перешло все рамки», — сказала Татьяна.

    Она также подтвердила, что жители района подумывают создать народную дружину. Женщина предположила, что в Ватутинках слишком много нелегалов, а ей такое соседство не очень нравится.

    Четверо мужчин вечером 4 ноября напали на мужчину с четырехлетним ребенком в Новой Москве. Конфликт начался в магазине, где мужчина и его приятель встретили незнакомцев, позже они нагнали отца с ребенком и напали на него.