«Квартиры нужно сдавать осмотрительнее». Жительница Новых Ватутинок назвала основные проблемы района

Жительница Новых Ватутинок Татьяна обратилась в соцсетях к славянам-арендодателям, чтобы те смотрели, кому сдают квартиру. Женщину на пост сподвигла ситуация с нападением на мужчину с ребенком. Но в результате она лишь получила угрозы. Об этом Татьяна рассказала в беседе с «360».

«Сейчас все спокойно. Мне очень понравилось, как отреагировали органы МВД: очень быстро и оперативно — молодцы. Вторая часть моего поста была посвящена арендодателям, но из-за этого возмутились люди с соответствующими фамилиями», — рассказала она.

Эти люди начали обвинять ее в фашизме и экстремизме. Но никто не призывал их уничтожать или депортировать, отметила собеседница.

«Я не просто так обратилась к славянам, к кому еще, я же тоже славянка. Посыл был такой, что квартиры нужно сдавать осмотрительнее. Люди просто за это деньги получают и никакой ответственности не несут, а мы здесь живем вот так. Раньше мы мирились с этим беспорядками, но сейчас это перешло все рамки», — сказала Татьяна.

Она также подтвердила, что жители района подумывают создать народную дружину. Женщина предположила, что в Ватутинках слишком много нелегалов, а ей такое соседство не очень нравится.

Четверо мужчин вечером 4 ноября напали на мужчину с четырехлетним ребенком в Новой Москве. Конфликт начался в магазине, где мужчина и его приятель встретили незнакомцев, позже они нагнали отца с ребенком и напали на него.