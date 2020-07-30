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    30 июля 2020, 15:23

    Адвокат попросил разрешить Ефремову гулять

    Ксения Басырова

    Адвокат Михаила Ефремова Эльдар Пашаев выступил против продления домашнего ареста актера. Защитник просит разрешить подозреваемому прогулки.

    На предварительном слушании дела Михаила Ефремова прокурор обратился к суду с просьбой сохранить домашний арест актера, передает ТАСС со ссылкой на свой источник.

    Однако адвокат Эльман Пашаев выступил против продления такой меры пресечения и попросил разрешить Ефремову гулять по два часа в день.

    Предварительное слушание по делу Ефремова проходит 30 июля в Пресненском суде столицы. Первое заседание было назначено на 29 июля, однако не явился адвокат подозреваемого.

    На предварительном слушании суд рассмотрит ходатайства сторон, выберет дату, когда дело рассмотрят по существу, и выберет или продлит меру пресечения. Домашний арест Ефремова продлится как минимум до 9 августа.

    По версии следствия, Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП вечером 8 июня. Он выехал на встречную полосу на своем Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади и врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

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