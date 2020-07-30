Адвокат попросил разрешить Ефремову гулять

Адвокат Михаила Ефремова Эльдар Пашаев выступил против продления домашнего ареста актера. Защитник просит разрешить подозреваемому прогулки.

На предварительном слушании дела Михаила Ефремова прокурор обратился к суду с просьбой сохранить домашний арест актера, передает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Однако адвокат Эльман Пашаев выступил против продления такой меры пресечения и попросил разрешить Ефремову гулять по два часа в день.

Предварительное слушание по делу Ефремова проходит 30 июля в Пресненском суде столицы. Первое заседание было назначено на 29 июля, однако не явился адвокат подозреваемого.

На предварительном слушании суд рассмотрит ходатайства сторон, выберет дату, когда дело рассмотрят по существу, и выберет или продлит меру пресечения. Домашний арест Ефремова продлится как минимум до 9 августа.

По версии следствия, Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП вечером 8 июня. Он выехал на встречную полосу на своем Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади и врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице.