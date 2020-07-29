Слушание по делу Ефремова перенесли на четверг из-за его адвоката

Предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова перенесли на четверг — 30 июля. На заседание, которое должно было состояться 29 июля, не явился адвокат обвиняемого.

Михаил Ефремов в сопровождении судебных приставов уже покинул здание суда. Он также был в маске, на вопросы встречавших его возле машины журналистов не отвечал.

Причина переноса заседания — неявка адвоката Михаила Ефремова — Эльмана Пашаева, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда. Представители потерпевшей стороны заявили, что такое поведение адвоката — это неуважение ко всем участникам процесса.

«Неявка защитников Ефремова сегодня — это неуважение к другим участникам процесса. Я, например, добилась отложения другого своего заседания, чтобы быть здесь и не затягивать процесс», — рассказала РИА «Новости» адвокат Татьяна Головкина, которая представляет в суде интересы Виталия Захарова — сына погибшего Сергея Захарова.

29 июля должно было пройти предварительное слушание дела Михаила Ефремова в закрытом режиме с участием сторон в Пресненском суде.