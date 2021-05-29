Адвокат объяснил, что грозит новосибирскому полицейскому за случайный выстрел в голову нарушителю

Новосибирскому полицейскому, выстрелившему в голову мужчине при задержании, может грозить от трех до 10 лет тюрьмы. В случае, если пострадавшей умрет, статью могут переквалифицировать на более тяжкую — убийство по неосторожности.

На кадрах с места происшествия видно, что нарушитель отбегает от полицейского, а тот достает табельный пистолет и сразу передергивает затвор, то есть приводит оружие в состояние готовности. Хотя никакой видимой причины для этого нет, отметил в беседе с «360» адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.

Эксперт также обратил внимание, что когда полицейский положил мужчину на капот, чтобы надеть наручники, он не убрал пистолет в кобуру, а продолжил держать в руке. В этот момент и произошел выстрел.

«Скорее всего, его действия будут квалифицированы как превышение полномочий с использованием оружия и причинение тяжкого вреда здоровью. Степень тяжести будет устанавливать экспертиза уже после лечения. Даже в случае смерти пострадавшего», — добавил Горшков.

Адвокат отметил, что полиция имеет право использовать и применять оружие, но в данном случае все говорит о том, что законных оснований для этого не было. Статья о превышении полномочий в том числе предназначена и для того, чтобы сотрудники разных правоохранительных органов лишний раз не доставали оружие, пояснил он.

В случае, если такое все-таки происходит, проводится обязательная проверка. Действия сотрудника также проверяет и прокуратура, чтобы установить, не было ли злоупотребления.

Скрыть использование оружия у сотрудников правоохранительных органов нет возможности.

«Его сдают в специальных оружейных комнатах, где принимающие проверяют количество патронов. Если сотруднику их выдали 16, а при проверке вдруг патронов будет не хватать, он должен будет написать объяснительную, как так вышло», — рассказал Горшков.

Специалист добавил, что в ходе проверки, скорее всего, будут приняты и какие-то дисциплинарные решения в отношении руководства этого подразделения. К ответственности могут привлечь и тех, кто проводил обучение, в том числе и по обращению с оружием.

По данным СМИ, пострадавший мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Его подключили к ИВЛ. По словам Горшкова, если он не выживет, дело в отношении полицейского могут переквалифицировать на убийство по неосторожности.

«На видео мы все равно видим только отрывки. Может быть, была угроза до этого. В руках нарушителя были какие-то опасные предметы. Может быть, он делал какие-то высказывания, которые сотрудник мог расценить как угрозу. Все эти обстоятельства будут выясняться», — подчеркнул он.

Вариант с изменением статьи также возможен, если в рамках расследования будут установлены обстоятельства, которые смогут подтвердить, что между полицейским и нарушителем возникла какая-то мгновенная ссора, личная неприязнь, из-за которых правоохранитель умышленно выстрелил человеку в голову, заключил специалист.