СМИ узнали о состоянии раненного в голову парня в Новосибирске

19-летний парень, которому новосибирский полицейский случайно выстрелил в голову при задержании, находится в крайне тяжелом состоянии. Ночью ему сделали операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

Ранее в региональном главке МВД сообщили, что полицейский в Новосибирске случайно выстрелил в мужчину при задержании. В ведомстве рассказали, что после погони за правонарушителями в машине полицейские задержали одного из них. Двое его приятелей сопротивлялись. Один из них получил пулю в голову из табельного оружия — сотрудник правоохранительных органов случайно нажал на курок.

Против выстрелившего полицейского завели уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его отстранили от службы.

Пострадавшему оказали первую помощь и экстренно отвезли в больницу. Еще двух человек, которые пытались скрыться от полиции в автомобиле, который оформлен на раненого, привезли в отделение для разбирательства.