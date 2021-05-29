Полицейский случайно выстрелил нарушителю в голову в Новосибирске

Сотрудник полиции в Новосибирске случайно выстрелил в мужчину при задержании. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, накануне вечером на трассе Р255 «Сибирь» водитель на автомобиле Toyota отказался остановиться по требованию ДПС. Вместо этого нарушитель увеличил скорость и продолжил ехать в сторону Новосибирска.

Полицейские начали погоню за автомобилем. Через некоторое время иномарка остановилась у придорожной гостиницы. Из нее выбежали несколько человек. Все они пытались скрыться от правоохранителей. Одного из нарушителей удалось быстро задержать. Пока мужчину вели к патрульному автомобилю, двое его приятелей продолжали сопротивление.

Один из сотрудников полиции достал табельное оружие.

«Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — заявили в ГУ МВД.

На видео с места происшествия видно, как полицейский пытается заломить руки правонарушителю, положив его на капот служебной машины. В это время в одной руке он держит пистолет.

Внезапно другой полицейский кричит коллеге, что он ранил нарушителя. Мужчине оказали первую помощь и вызвали бригаду врачей. Он был госпитализирован. Двое других правонарушителей были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование продолжается.