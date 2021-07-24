Женская сборная России по баскетболу 3×3 обыграла японок на Олимпиаде

Женская сборная России по баскетболу 3×3 обыграла команду Японии в стартовом матче кругового турнира на Олимпийских играх в Токио.

Встреча завершилась со счетом 21:18. В составе команды России на Олимпиаде выступают Анастасия Логунова, Евгения Фролкина, Ольга Фролкина и Юлия Козик.

В матче с японками в составе россиянок самой результативной стала Ольга Фролкина (семь очков). Логунова и Козик набрали шесть и пять очков соответственно, уточнило РИА «Новости». В активе Евгении Фролкиной три очка.

В субботу, 24 июля, россиянкам предстоит еще одна встреча. Сборная России проведет матч со спортсменками из Китая.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр проходит при пустых трибунах. Организаторы не допустили зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Из-за действия санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством, российские спортсмены не будут выступать под российским флагом и гимном. На церемонии открытия флаг Олимпийского комитета России (ОКР) пронесли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

По мнению экспертов, у сборной России высокие шансы войти в тройку лидеров командного зачета. Среди отдельных дисциплин выделяют легкую атлетику, гимнастику, синхронное плавание, единоборства и бокс.