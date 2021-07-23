За кем следить на Олимпиаде? Россиянам предсказали успех в медальном зачете

Спортсмены из 200 стран мира приехали в Токио на Олимпиаду. По мнению экспертов, у сборной России высокие шансы войти в тройку лидеров командного зачета. Среди отдельных дисциплин выделяют легкую атлетику, гимнастику, синхронное плавание, единоборства и бокс.

В Токио открываются XXXII летние Олимпийские игры. Соревнования будут необычными. Во-первых, из-за пандемии Олимпиада стартовала на год позже. Во-вторых, она пройдет без зрителей на трибунах. Кроме того, для спортсменов ввели множество ограничений, даже кровати сделали из картона для предотвращения близости.

На Олимпиаде атлеты-победители будут сами надевать на себя медали — таким образом организаторы решили избежать риска заражения. Кроме того, к нынешним соревнованиям Международный олимпийский комитет изменил официальный девиз. Теперь он будет звучать «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Церемония открытия началась в 14:00 по московскому времени 23 июля. Сборная России пройдет 77-й. Знаменосцами будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Незаметная Олимпиада-2020

Игры проходят без привычного олимпийского ажиотажа. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в разговоре с «360» выразил уверенность, что это связано с пандемией. Люди куда больше озабочены своим здоровьем и самочувствием близких.

«Сейчас новости №1 — это пандемия: кто заболел, кто умер, кто вылечился, ограничения. В таких условиях люди прежде всего думают о своем здоровье и о своих близких. Кроме того, перенос Олимпиады сильно повлиял на интерес к Играм — он спал не только в России, но и во всем мире», — сказал Дмитрий Свищев.

По его словам, Олимпийский комитет всерьез обсуждает возможность прекращения Игр, если не удастся погасить вспышку коронавируса в Олимпийской деревне. Несмотря на жесткие меры безопасности, накануне открытия заболели почти два десятка спортсменов. Любой участник рискует оказаться на больничной койке.

У российской сборной есть шансы на победу

Дмитрий Свищев отметил, что нынешние Олимпийские игры по-настоящему не предсказуемы. По этой причине несколько стран уже покинули Олимпиаду. Пусть это и не были фавориты соревнований, инцидент достаточно неприятный. Но проводить Олимпийские игры, к которым так напряженно готовились спортсмены и тренеры, все-таки стоит.

«Но форс-мажор вполне допустим. Вчера наша спортсменка-лучница, одна из лидеров в стрельбе из лука, потеряла сознание и не смогла набрать квалификацию. Кроме того, в этом году, впервые в истории Олимпиады, соревнования по баскетболу пройдут без российских команд», — сказал Дмитрий Свищев.

Он также заверил, что Россия традиционно претендует на победу. Все шансы есть у российских гимнасток и синхронисток. Хотя сборная по легкой атлетике представлена на соревнованиях в усеченном составе, но они тоже могут завоевать олимпийские медали.

Россияне в тройке лучших?

Бывший президент Федерации легкой атлетики РФ Валентин Балахничев поделился с «360» своими прогнозами. По словам эксперта, ожидаемые шансы на победу у чемпионки мира по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой, чемпиона мира в барьерном беге на дистанции 110 метров Сергея Шубенкова и чемпионки мира по прыжкам Марии Ласицкене.

«Эти спортсмены имеют хороший опыт выступления на крупных соревнованиях на протяжении последних трех-четырех лет. А также показывают результаты, которые позволяют надеяться на выступления на уровне призовой тройки, а может быть даже выиграют золото Олимпиады», — пояснил Валентин Балахничев.

Он также уточнил, что отечественная сборная скорее всего завоюет медали за выступления в художественной гимнастике, синхронном плавании, единоборствах, боксе и спортивной гимнастике — видах спорта, наиболее развитых в России. Высока вероятность, что именно их выступления позволят войти в пятерку, а возможно и в тройку по командному зачету.

«Безусловно, фаворитами являются американцы, которые планируют завоевать более 50 золотых медалей. За ними, по прогнозам, следуют Китай, Россия, Великобритания и Кения, которая, возможно, также сможет завоевать какое-то место в пятерке или шестерке ведущих стран», — сказал Валентин Балахничев.

Пловцы сборной России

Помимо российских синхронисток много ожиданий связано и с пловцами сборной страны. В команде есть и олимпийские призеры, и неоднократные призеры чемпионатов мира. Среди прочих стометровку брассом проплывет шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова. которая уже трижды поднималась на олимпийские пьедесталы почета.

В мужской сборной по теннису заявлены вторая ракетка мира Даниил Медведев, седьмая ракетка мира Андрей Рублев, а также Карен Хачанов и Аслан Карацев, которые входят в топ-25. У женщин сыграет финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова.

Российским фехтовальщикам тоже хватает чемпионов. В команде саблистка Софья Великая — олимпийская чемпионка в командном первенстве и серебряный призер в личном зачете, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы. Вместе с ней выступят София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев выступит за сборную России по борьбе. Среди спортивных гимнастов высокие шансы на победу у Никиты Нагорного, Артур Далалоян из-за травмы на части снарядов соревноваться он не будет. У женщин фаворитом считается Ангелина Мельникова.