Волейболист Красильников поделился эмоциями после проигрыша норвежцам на Олимпиаде

Первые 10 минут после проигрыша норвежцам в финале Олимпиады у российского пляжного волейболиста Вячеслава Красильникова было скверно на душе. Но потом он начал ощущать радость от серебряной медали.

«Уже ощущаю радость от медали. Это цель, мы к этому шли. Хотя первые 10 минут было говно на душе, извините. <…> Норвежцы выиграли по делу, они были лучше конкретно на данный момент. Мы могли переломить ход матча, но где-то не повезло. Мы сделаем работу над ошибками и переиграем их», — приводит РИА «Новости» слова спортсмена.

Ранее стало известно, что российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро Олимпийских игр в Токио. В финале они проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму со счетом 17:21, 18:21.

Сегодня днем состоится состоится финальный поединок олимпийского турнира по волейболу. Сборная России встретится с командой Франции. Накануне российские волейболисты в полуфинале победили сборную Бразилии со счетом 3:1. Заслуженный тренер России Владимир Алекно в разговоре с «360» заявил, что такой сильной сборной по волейболу, как сейчас, у России не было никогда. Он не усомнился, что золото Игр в Токио будет российским.