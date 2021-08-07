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    07 августа 2021, 08:17

    Волейболист Красильников поделился эмоциями после проигрыша норвежцам на Олимпиаде

    Андрей Иванов

    Первые 10 минут после проигрыша норвежцам в финале Олимпиады у российского пляжного волейболиста Вячеслава Красильникова было скверно на душе. Но потом он начал ощущать радость от серебряной медали.

    Волейболист Красильников поделился эмоциями после проигрыша норвежцам на Олимпиаде

    «Уже ощущаю радость от медали. Это цель, мы к этому шли. Хотя первые 10 минут было говно на душе, извините. <…> Норвежцы выиграли по делу, они были лучше конкретно на данный момент. Мы могли переломить ход матча, но где-то не повезло. Мы сделаем работу над ошибками и переиграем их», — приводит РИА «Новости» слова спортсмена.

    Ранее стало известно, что российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро Олимпийских игр в Токио. В финале они проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму со счетом 17:21, 18:21.

    Сегодня днем состоится состоится финальный поединок олимпийского турнира по волейболу. Сборная России встретится с командой Франции. Накануне российские волейболисты в полуфинале победили сборную Бразилии со счетом 3:1. Заслуженный тренер России Владимир Алекно в разговоре с «360» заявил, что такой сильной сборной по волейболу, как сейчас, у России не было никогда. Он не усомнился, что золото Игр в Токио будет российским.