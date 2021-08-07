Россияне взяли серебро на олимпийском турнире по пляжному волейболу

Российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро Олимпийских игр в Токио. В финале они уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму со счетом 17:21, 18:21.

Красильников и Стояновский принесли России первую в истории олимпийскую награду в этом виде спорта, который вошел в программу Игр в 1996 году. Эта медаль стала 63-й для сборной ОКР на Олимпиаде в Токио. Сейчас на счету российской команды 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых медалей. Третье место заняли Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан из Катара, которые обыграли латвийцев Мартиньша Плявиньша и Эдгара Тоцса.

Волейболисты вместе стали чемпионами мира в 2019 году. В следующем году они завоевали серебро чемпионата Европы. Красильников в дуэте с Никитой Ляминым в 2017 году выиграл бронзу чемпионата мира, а в 2016 году вместе с Константином Семеновым он стал вторым на чемпионате Европы.

В субботу, 7 августа, состоится финальный поединок олимпийского турнира по волейболу. Сборная России встретится с командой Франции. Накануне российские волейболисты в полуфинале победили сборную Бразилии со счетом 3:1.