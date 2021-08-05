Заслуженный тренер предрек российским волейболистам золото Олимпиады

Такой сильной сборной по волейболу, как сейчас, у России не было никогда. Золото Олимпийских игр в Токио будет российским. Об этом в беседе с «360» заявил заслуженный тренер России Владимир Алекно.

«Шансы будут. Они олимпийскими чемпионами будут, так как такой сильной команды, как нынешняя сборная, у России не было. Они могли плохо или хорошо играть, но по подбору людей они достойны быть олимпийскими чемпионами, что, скорее всего, и произойдет по настрою, по качеству игры», — сказал Алекно.

По словам собеседника, россияне прошли в полуфинале команду, которая могла аннулировать их шансы на золотые олимпийские медали. Алекно особо отметил Максима Михайлова и сказал, что будет рад, если он станет двукратным олимпийским чемпионом.

Сборная России по волейболу в полуфинальном поединке олимпийского турнира в Токио победила команду Бразилии со счетом 3:1. Россияне отдали соперникам только первый сет. Они уступили со счетом 18:25. Российские спортсмены поборются за олимпийские награды высшей пробы 7 августа. Матч начнется в 15:15 по московскому времени.