Сборная России по художественной гимнастике взяла серебро в групповом многоборье на Играх в Токио

Российские художественные гимнастки завоевали серебро в олимпийском многоборье в Токио. По итогам двух упражнений спортсменки получили 90,400 балла.

В упражнении с двумя парами булав и тремя обручами Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко набрали 44,200 балла.

На первом месте с результатом 92,100 балла оказалась сборная Болгарии. Итальянки набрали 87,700 балла и завоевали бронзовую медаль Олимпиады.

Накануне из-за несправедливого судейства российская спортсменка Дина Аверина осталась без олимпийского золота по итогам выступления в финале личного многоборья по художественной гимнастике. Судьи отдали первое место израильтянке Линой Ашрам, которая допустила серьезную ошибку. Аверина отработала программу ровно. Четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов в разговоре с «360» заявил, что «к судейству есть огромные вопросы».

Олимпийский комитет России (ОКР) направил запрос руководству Международной федерации гимнастики (FIG) после случившегося.