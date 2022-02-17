«Ее поломали». Фигуристка Катарина Гербольдт про ошибки Валиевой на Олимпиаде
Фигуристка Катарина Гербольдт выразила надежду, что Валиева победит на новой Олимпиаде
Выступление Камилы Валиевой на Олимпийских играх прошло под сильным давлением, поэтому допущенные ошибки во время выступления спортсменки оказались очень обидными. Об этом в беседе с «360» заявила фигуристка Катарина Гербольдт.
Она отметила, что все понимали, в каком состоянии Валиева выходила на лед и рассчитывали на нее, но чуда не произошло.
«Бессонные ночи, когда ты не знаешь будешь ты стартовать или не будешь. Даже сам факт, что если ты не выиграешь, а тебя никто не наградят и все равно тебя будут осуждать — это очень трудно. Ее просто поломали», — пояснила фигуристка.
Она не исключила, что Камила Валиева найдет в себе силы и отправится на следующие Олимпийские игры, где сможет показать всем свой талант.
«Я хочу в это верить. Она этого заслуживает», — отметила собеседница «360».
Комментируя выступление победительницы Олимпийских игр Анны Щербаковой фигуристка отметила, что ее коллега показала все свои лучшие черты и таланты.
«Что касается Саши Трусовой, то она просто пишет историю. Она не испугалась выйти и в первый раз выполнить сложный элемент в самом ответственном турнире для каждого спортсмена», — подытожила Катарина Гербольдт.
Анна Щербакова завоевала золотую медаль Олимпийских игр, чисто выполнив свою программу. Александра Трусова удивила зрителей пятью четверными прыжками. Выступление Камилы Валиевой омрачило падение после выполнения акселя. В результате она попала только на четвертое место.
Юная спортсменка с самого начала Олимпийских игр находилась под пристальным вниманием СМИ и спортивных чиновников. Все началось с положительной допинг пробы, взятой у нее в декабре прошлого года. Сначала Валиеву отстранили от соревнований, но она смогла обжаловать это решение. После этого МОК и другие спортивные структуры пытались отстранить ее через Спортивный арбитраж, который оставил их требования без удовлетворения. Тогда МОК объявил, что отменит награждение фигуристок, если Валиева займет одно из призовых мест.