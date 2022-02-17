«Ее поломали». Фигуристка Катарина Гербольдт про ошибки Валиевой на Олимпиаде

Выступление Камилы Валиевой на Олимпийских играх прошло под сильным давлением, поэтому допущенные ошибки во время выступления спортсменки оказались очень обидными. Об этом в беседе с «360» заявила фигуристка Катарина Гербольдт.

Она отметила, что все понимали, в каком состоянии Валиева выходила на лед и рассчитывали на нее, но чуда не произошло.

«Бессонные ночи, когда ты не знаешь будешь ты стартовать или не будешь. Даже сам факт, что если ты не выиграешь, а тебя никто не наградят и все равно тебя будут осуждать — это очень трудно. Ее просто поломали», — пояснила фигуристка.

Она не исключила, что Камила Валиева найдет в себе силы и отправится на следующие Олимпийские игры, где сможет показать всем свой талант.

«Я хочу в это верить. Она этого заслуживает», — отметила собеседница «360».

Комментируя выступление победительницы Олимпийских игр Анны Щербаковой фигуристка отметила, что ее коллега показала все свои лучшие черты и таланты.

«Что касается Саши Трусовой, то она просто пишет историю. Она не испугалась выйти и в первый раз выполнить сложный элемент в самом ответственном турнире для каждого спортсмена», — подытожила Катарина Гербольдт.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль Олимпийских игр, чисто выполнив свою программу. Александра Трусова удивила зрителей пятью четверными прыжками. Выступление Камилы Валиевой омрачило падение после выполнения акселя. В результате она попала только на четвертое место.

Юная спортсменка с самого начала Олимпийских игр находилась под пристальным вниманием СМИ и спортивных чиновников. Все началось с положительной допинг пробы, взятой у нее в декабре прошлого года. Сначала Валиеву отстранили от соревнований, но она смогла обжаловать это решение. После этого МОК и другие спортивные структуры пытались отстранить ее через Спортивный арбитраж, который оставил их требования без удовлетворения. Тогда МОК объявил, что отменит награждение фигуристок, если Валиева займет одно из призовых мест.