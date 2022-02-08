Украинский фигурист жестко ответил американской журналистке на вопрос о политике

Украинский фигурист Иван Шмуратко достаточно жестко ответил американской журналистке на вопрос о политической ситуации в его стране. Спортсмен попросил задавать ему вопросы о его профессиональной деятельности.

Американка спросила Шмуратко, переживает ли он о том, что происходит у него дома.

«Извините, либо вопросы о фигурном катании, либо я пошел отдыхать», — парировал он.

Когда же Ивана спрашивали на русском языке, он предпочитал отвечать на английском. За свой прокат в короткой программе на Олимпийских играх он набрал 78,11 балла, написал «Спорт-Экспресс».

Первое место в короткой программе занял американский фигурист Натан Чен. Он установил мировой рекорд в этом подвиде катания, получив 113,97 балла. Второе и третье место заняли японцы Юма Кагияма и Сема Уно. Российский фигурист Марк Кондратюк расположился на 15-м месте. Он стал чемпионом в командном турнире.