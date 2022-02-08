Фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе Олимпиады

Американский фигурист Натан Чен получил 113,97 балла за короткую программу на выступлении в Пекине. Это новый мировой рекорд.

Прошлое высшее достижение принадлежало Юдзуру Ханю. На турнире четырех континентов он получил 111,82 балла. Сам японец на этой Олимпиаде сорвал прыжок и получил за короткую программу 95,15 балла. Таким образом, он уступает российскому фигуристу Евгению Семененко. Они занимают седьмое и восьмое места.

На втором и третьем местах сейчас расположились японцы Юма Кагияма (108,12) и Уно Сема (105,90).

Марк Кондратюк, который стал олимпийским чемпионом в командном турнире, тоже ошибся. Он набрал 86,11 балла и сейчас идет на 15-м месте. В разговоре со Sport24 он сказал, что у него абсолютно не было сил, но он намерен реабилитироваться в произвольной программе.

Произвольные программы фигуристы представят 10 февраля.