Тайны королей льда. Фигуристы раскрыли секрет доминирования на Олимпиаде

Сборная России заняла первое место на командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Эта победа никого не удивила, учитывая нашу доминацию в этом виде спорта. По словам российских фигуристов, секрет успеха кроется в сильных тренерах и смешении отечественной практики с зарубежной.

Командные соревнования

В Пекине закончились командные соревнования по фигурному катанию. Сборная России заняла первое место.

В одиночном катании ее представил Марк Кондратюк, занявший третье место в короткой программе и второе в произвольной. В парном катании выступила пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, получившая второе место за короткую программу и первое за произвольную. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, представлявшие танцы на льду, заняли вторые места в ритм-танце и в произвольном танце.

Ну, а главной звездой стала Камила Валиева, занявшая первое место и в короткой, и в произвольной программах. Она также стала первой в мире исполнительницей четверного прыжка на Олимпиаде.

Несмотря на то, что Россия победила с уверенным отрывом, без ошибок на соревнованиях не обошлось. В ходе произвольной программы Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали с поддержки. Их пара считается одной из самых стабильных в России. Они уверенно побеждали на всех турнирах, включая чемпионаты мира, Европы и России, поэтому такая ошибка стала шоком и для самих спортсменов. К тому же падение пришлось на не самую сложную поддержку. Галлямов споткнулся на выходе и упал, уронив вместе с собой Мишину, но фигурист постарался взять весь удар на себя. Стоит отметить, что, несмотря на это, спортсмены все равно заняли первое место.

Индивидуальные соревнования начнутся 8 февраля. За мужским одиночным катанием можно будет наблюдать 8 и 10 февраля, за танцами на льду — 12 и 14 февраля, за женским одиночным катанием — 15 и 17 февраля, а за парным катанием — 18 и 19 февраля. Показательные выступления пройдут 20 февраля.

Ожидаемая победа

Фигурист и олимпийский чемпион Артур Дмитриев рассказал «360», что победа в командном зачете была ожидаемой и все рассчитывали на первенство нашей сборной. Все ребята отлично себя показали, но в особенности это касается Марка Кондратюка.

«Он своим катанием и занятыми местами как бы решил вопрос нашей недосягаемости. Мы знали, что у нас сильные девочки, пары, танцы, а к мальчикам все-таки были вопросы, но Кондратюк своим прокатом все вопросы убрал», — заявил спортсмен.

По словам Дмитриева, это была безапелляционная победа нашей сборной. Россия выиграла вчистую.

«С танцами, конечно, хотелось бы первое место, но они допустили ошибочки, и я думаю, что для них это будет таким хорошим уроком перед личными соревнованиями», — добавил он.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова также в разговоре с «360» похвалила Кондратюка, сказав, что он отдавал все свои силы ради победы, и отметила, что ему, пожалуй, пришлось тяжелее всего, ведь его индивидуальные соревнования начинаются уже 8 февраля.

Буянова подчеркнула, что практически все представители сборной России сегодня являются претендентами на медаль в индивидуальных соревнованиях.

«Могу только поздравить нашу команду. Я считаю, что ребята прекрасно справились, хоть и были кое-какие трудности, но на то они и чемпионы», — сказала она.

Спортивный журналист Николай Яременко также похвалил всех спортсменов, но выразил недопонимание по поводу выборки фигуристов для командного турнира. По его словам, уже после воскресных прокатов было очевидно, что Россия займет первое место. Отрыв от Штатов был большой, поэтому было неважно, кого ставить в женскую программу. Точно такая же ситуация была в Сочи, когда перед женским этапом безоговорочно лидировала Россия. Тогда в командном зачете золото взяла Юлия Липницкая, а Аделина Сотникова победила в индивидуальном.

«И вот здесь мне очень непонятно, зачем руководство сборной поставило Камилу Валиеву, которая номер один и на две головы выше Трусовой и Щербаковой», — заявил эксперт. Сомнений в том, что Валиева станет чемпионкой в индивидуальном зачете, нет. Поставив ее в командные соревнования, Щербакову и Трусову «фактически лишили золотой олимпийской медали».

В чем секрет успеха?

Решения сборной России могут вызывать вопросы, но факт остается фактом: последние 20 лет без медалей российские фигуристы с Олимпиад и различных чемпионатов не уезжали. На это есть несколько причин.

По словам Елены Буяновой, в России иначе организован тренировочный процесс. В других странах дети сначала тренируются в удовольствие, а потом хотят результата, но бывает уже поздно. Российские дети с шести лет знают, чего хотят, и идут к этой цели.

За последние годы возникла новая система соревнований, но Россия и под нее подстроилась. Поначалу было сложно, но спортсмены справились. Буянова отметила, что то, что сделала Этери Тутберидзе, выпустив Загитову на лед в 2018 году, не было запрещено правилами. Она просто воспользовалась возможностью, а другие — нет. А у наших парных фигуристов самая сложная техническая программа на сегодняшний день, поэтому они и выигрывают.

«Наша сила в том, что, какие бы правила нам ни давали, все равно наши спортсмены и тренеры достигают лучшего и хотят быть лучшими. Меньше говорят — больше делают», — заявила тренер.

Яременко в разговоре с «360» сказал, что главная заслуга наших побед кроется в сегодняшних тренерах. Например, во времена СССР и 90-х годов у нас проседало женское одиночное катание. Потом стали вспыхивать индивидуальные звездочки, как Мария Бутырская и Ирина Слуцкая, а затем пришли «тренеры-личности».

«Этери Тутберидзе, на которую все сейчас так молятся, по большому счету как фигуристка и тренер сформировалась в США, а потом уже вернулась в Россию», — отметил журналист. Он указал на то, что большинство нынешних тренеров получили частичный зарубежный опыт и «клевать их за это не стоит». Для эффективных результатов необходимо получение знаний с разных сторон.

При этом Яременко отметил, что с осторожностью говорил бы о том, что успех России в фигурном катании идет в потоковом режиме и что у нас есть отлаженная системная работа, потому что внутри федерации полыхает много внутренних конфликтов.

Если говорить о россыпи звезд в сфере фигурного катания, то это заслуга тренеров. Однако стоит отметить, что звезды в том же одиночном женском катании долго не живут. В 2018 году соревнование было между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, а сейчас уже нет ни одной, ни другой. При этом тех девочек, которых в те годы клеймили их заменой, сейчас тоже нет.

«Олимпиада в жизни Валиевой, Щербаковой и Трусовой в 2026 году уже не случится, а про 2030-й и вовсе говорить бессмысленно», — сказал Яременко. Есть спортсменки, которые пытаются удержаться подольше, но та же Елизавета Туктамышева, которой сейчас 25 лет, в тройку не попала. Времена, когда российские фигуристки участвовали в двух Олимпиадах подряд, ушли.