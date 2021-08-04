Украинских спортсменок перепутали с российскими синхронистками на Олимпиаде

Награждение дуэтов синхронисток на Олимпийских играх не обошлось без конфуза. Организаторы перепутали занявших третье место украинских спортсменок Марту Федину и Анастасию Савчук с российскими чемпионками соревнований Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко. Об этом сами девушки рассказали в беседе с ТАСС.

Они пояснили, что диктор для вручения бронзы вызвал российский дуэт. Кроме того, оказались перепутаны местами флаги.

«Мы услышали, что нас неправильно назвали и перепутали флаг местами, но на это никто не обращает внимания. Главное, что все закончилось хорошо», — рассказала Марта Федина.

Тренер российских спортсменок Татьяна Данченко не исключила, что для организаторов Россия и Украина — это одна страна. Она отметила, что после организаторы извинились за допущенную ошибку.

В финале дуэтов российские синхронистки показали произвольную программу «Пауки». Включающий музыку диджей поставил трек не с начала, но спортсменок это не остановило. Для Ромашиной это шестое олимпийское золото. Она стала самой титулованной синхронисткой в истории.

Благодаря третьему месту Федина и Савчук впервые принесли сборной Украины медаль Олимпийских игр в синхронном плавании.