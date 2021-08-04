Диджей второй раз чуть не испортил выступление российских синхронисток на ОИ в Токио

Российским синхронисткам Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной снова не повезло с музыкой на Олимпиаде. Диджей опять допустил ошибку, но это не помешало спортсменкам завоевать золотые медали.

Первый раз с музыкой возникла проблема во время исполнения россиянками произвольной программы в предварительном раунде. Сегодня история повторилась.

«С музыкой то же самое было в начале, диджей опять покрутил наш диск заново», — рассказала Колесниченко ТАСС.

Ромашина уточнила, что композицию включили не сначала, но они все равно выступили, потому что других вариантов просто не было.

Это уже их шестая подряд победа в соревновании дуэтов на Олимпиаде. Ромашина в свой 31 год стала самой титулованной синхронисткой мира. На ее счету шесть золотых медалей Олимпийских игр и 21 победа на мировых первенствах, 13 раз она побеждала на чемпионатах Европы. Колесниченко 27 лет. Она двукратная олимпийская чемпионка. Чемпионкой мира она становилась 16 раз и 11 раз получала золото на ЧЕ.

Сегодня они набрали 195,9079 балла. Серебро досталось китаянкам Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь. Они набрали 192,4499. Бронзу завоевали украинские спортсменки Марта Федина и Анастасия Савчук, показав результат 189,4620 балла.