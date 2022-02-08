Церемонию закрытия Олимпиады покажут по телевизору

Первый канал в прямом эфире покажет церемонию закрытия Олимпийских игр в Пекине. Она пройдет 20 февраля на национальном стадионе. Об этом сообщили в службе информации телеканала.

«Страны-участницы, спортсмены и зрители со всего мира простятся с Играми и передадут олимпийскую эстафету стране, где пройдут следующие», — говорится в сообщении Первого канала.

После 7 февраля сборная России идет на втором месте в неофициальном командном зачете. На счету российских спортсменов две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.

Первое место занимают атлеты из Швеции, завоевавшие три золотые награды. Третьими пока идут представители Нидерландов с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.

Зимние Олимпийские игры 2026 года должны пройти в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Россия завоевала серебро Олимпиады в Пекине в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина 7 февраля. Среди олимпийских чемпионов — спортсменка из Подмосковья Ирина Аввакумова.