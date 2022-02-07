Лыжница из Подмосковья помогла российской сборной завоевать серебро на Олимпиаде

Россия завоевала серебро Олимпиады в Пекине в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина 7 февраля. Среди олимпийских чемпионов — спортсменка из Подмосковья Ирина Аввакумова.

В составе сборной выступали Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Данил Садреев и Ирма Махиня.

Золото завоевала сборная Словении, а бронза досталась представителям Канады.

До этого медаль в этой дисциплине отечественная сборная получила 54 года назад — в 1968 году.