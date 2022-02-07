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    07 февраля 2022, 19:58

    Лыжница из Подмосковья помогла российской сборной завоевать серебро на Олимпиаде

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Россия завоевала серебро Олимпиады в Пекине в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина 7 февраля. Среди олимпийских чемпионов — спортсменка из Подмосковья Ирина Аввакумова.

    Лыжница из Подмосковья помогла российской сборной завоевать серебро на Олимпиаде

    В составе сборной выступали Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Данил Садреев и Ирма Махиня.

    Золото завоевала сборная Словении, а бронза досталась представителям Канады.

    До этого медаль в этой дисциплине отечественная сборная получила 54 года назад — в 1968 году.