СМИ: около 100 волонтеров отказались работать на ОИ в Токио из-за скандала с главой оргкомитета

Около ста волонтеров отказались работать во время Олимпийских играх, которые пройдут в Токио лето, на фоне скандала с Есиро Мори, которого обвинили в сексизме. По этой же причине отказался один из участников эстафеты олимпийского огня отказался от забега.

Не менее 97 волонтеров, которые должны были быть задействованы летом во время Олимпийских игр, по сообщению телеканала NHK, отказались от работы. По сообщению агентства Kyodo, в префектуре Фукусима, где в марте начнется эстафета олимпийского огня, один из участников отказался от забега на фоне слов главы оргкомитета Игр. Причиной массового отказа стала сексистское высказывание главы оргкомитета Игр в Токио Есиро Мори о последствиях увеличения женщин в комитетах.

«Мне как главе города, где должны состояться Игры, очень жаль, что такое происходит. Это очень печально, особенно с учетом того, что мы заняты сейчас борьбой с коронавирусом», — отметил губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя ситуацию.

Ранее в ходе встречи оргкомитета Мори заявил, что рост количества женщин в спортивных комитетах и федерациях сказывается на времени проведения заседаний. По его словам, каждая женщина хочет высказаться, поэтому выступления проходят гораздо дольше.

Отдельно глава оргкомитета остановился на Японской федерации регби. Раньше он был ее главой. Мори отметил, что именно из-за роста числа женщин обсуждение вопросов на заседаниях федераций стало занимать в два раза больше времени.