Сексистские высказывания главы оргкомитета Игр в Токио связали с личной обидой

Бывший японский премьер и глава организационного комитета «Токио-2020» Есиро Мори пожаловался на затягивание заседаний в спортивных комитетах и федерациях из-за большого числа состоящих в них женщин. Представительницы российского спорта в беседе с «360» не согласились с такой позицией.

Президент Федерации санного спорта РФ Наталия Гарт заметила, что лично у нее нет привычки тянуть время — говорить привыкла по существу.

«Неправильно связывать данные действия с гендерной принадлежностью. <…> Может, кто-то и затягивал, но это зависит от личности, а не от того, женщина это или мужчина. Я знаю много профессионалов — и мужчин, и женщин, — которые говорят четко по существу. Это все-таки особенности характера, личности», — сказала она.

Гарт добавила, что, по ее мнению, в российских спортивных организациях нет сильного преобладания мужчин или женщин. Высказывание японского политика президент Федерации санного спорта назвала не совсем уместным.

«Нужно быть толерантным к полу и не связывать поведение с половой принадлежностью», — подчеркнула Наталия Гарт.

Ее коллега и глава Федерации вертолетного спорта России Ирина Грушина предположила, что мнение Есиро Мори основано на каком-то конкретном случае.

«Это никак не зависит от гендера, могу однозначно сказать. Наверное, он столкнулся с каким-то конкретным случаем, и он запал в душу. Сделал обобщение просто на основании каких-то своих впечатлений. Глупость какая-то», — заявила она.

Грушина пояснила, что на заседаниях обычно больше всех говорит председательствующий. Потом выступают члены президиума, например, той же спортивной федерации.

«Все друг друга слушают, все проходит оперативно. В нашей спортивной федерации все в курсе того, что происходит, и не приходится дополнительно вводить кого-то в курс дела», — заключила собеседница «360».

Есиро Мори показалось, что заседания с участием женщин отнимают больше времени. Якобы из-за чувства соперничества они стремятся высказаться, если кто-то другой «поднял руку». За свои сексистские высказывания политику пришлось извиняться, а представительниц прекрасного пола — поблагодарить за работу.