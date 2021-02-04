Скандал вспыхнул вокруг главы оргкомитета Игр в Токио из-за сексистских заявлений

Глава организационного комитета «Токио-2020» Есиро Мори столкнулся с жесткой критикой. Причиной скандала стали его сексистские высказывания, озвученные во время последнего заседания организации.

В ходе встречи Мори заявил, что рост количества женщин в спортивных комитетах и федерациях сказывается на времени проведения заседаний. По его словам, каждая женщина хочет высказаться, поэтому выступления проходят гораздо дольше.

Отдельно глава оргкомитета остановился на Японской федерации регби, пишет NHK. Раньше он был главой федерации. Мори отметил, что именно из-за роста числа женщин обсуждение вопросов на заседаниях федераций стало занимать в два раза больше времени.

На самой встрече оргкомитета никто не стал критиковать высказывания Мори. Но в социальных сетях пользователи стали писать гневные комментарии из-за сексизма. Некоторые стали даже призывать Мори подать в отставку. При этом темой заседания организационного комитета была планируемая реформа устава. Изменения подразумевают увеличение количества женщин в комитете. Число участниц хотят поднять до 40%.