Ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой прокомментировали в МОК

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что комментировать слухи относительно допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой неуместно, а потенциальное обнаружение допинга — спекуляция. Так он ответил на вопрос журналиста о сложившейся ситуации.

«Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определенные юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга — это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведет дело. Это юридический момент, работа идет. Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи», — категорично заявил он. Слова Адамса привел «Чемпионат.com».

Спортивные издания писали, что церемонию награждения российских фигуристов перенесли, потому что одного из спортсменов заподозрили в допинге. Позже стало известно, что под подозрение попала олимпийская чемпионка, 15-летняя Камила Валиева.

По данным СМИ, торжество отложили для того, чтобы провести юридические консультации. По имеющейся информации, вещество, которое нашли в пробе Валиевой, не является наркотическим — его применяют для лечения стенокардии.