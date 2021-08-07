Сборная России завершила предпоследний день Олимпиады на 4 месте

В предпоследний день Олимпийских игр в столице Японии команда ОКР вышла на четвертое место в командном зачете.

Всего на счету российских олимпийцев 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовых медалей. По общему числу наград (69) Россия обогнала Великобританию (63).

Медали высшей пробы команде сегодня принесли легкоатлетка Мария Ласицкене, синхронистки Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар и борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.

Впервые с 1996 года российские гимнастки остались без золота. В финале личного многоборья по художественной гимнастике сегодня, по словам специалистов, засудили российскую спортсменку Дину Аверину. Олимпийская чемпионка Линой Ашкрам допустила во время выступления серьезную ошибку, однако обошла Аверину на 0,15 балла.

После этого Дина со слезами на глазах заявила, что предчувствовала такой исход событий. По ее словам, чуда не произошло. Четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов поддержал спортсменку и во время беседы с «360» заявил, что к олимпийским судьям «есть огромные вопросы».