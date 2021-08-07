«Вопросы к судейству огромные»: Немов поддержал Дину Аверину после второго места на Олимпиаде в Токио

Дина Аверина 13 раз выигрывала чемпионаты мира по художественной гимнастике. И к ней никогда не было претензий, а сегодня почему-то все поменялось. К олимпийским судьям есть огромные вопросы. Об этом в разговоре с «360» заявил четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов.

«Безусловно, вопросы к судейству сегодняшнего дня они огромные. Я здесь выступаю, конечно, на стороне наших спортсменов. Дина Аверина — это человек, который выиграл 13 раз чемпионат мира, и не было никогда никаких претензий к программе, а сегодня почему-то она вызвала такой вот резонанс. Тем более она прошла все свои программы ровно. <…> Я очень желаю нашим девчонкам пережить это. Я думаю, что они справятся с этим волнением. Они должны знать, что страна за них, все люди переживают за них», — сказал Немов.

Собеседник допустил, что назрел вопрос изменений правил оценки выступлений художественных гимнасток. По его словам, они должны быть более прозрачными и понятными всем.

В субботу, 7 августа, в Японии завершился олимпийский финал личного многоборья по художественной гимнастике. Судьи отдали победу израильтянке Линой Ашрам, хотя во время выступления она совершила серьезную ошибку. Дина Аверина, выступившая без помарок, оказалась на втором месте с разницей в 150 тысячных балла.